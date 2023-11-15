Третью группу россиян эвакуировали из сектора Газа через КПП «Рафах»

Также в ночь на 15 ноября в Москву прибыл спецборт МЧС со второй группой россиян, были эвакуированы 98 человек.

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Третья группа россиян в составе 40 человек и членов семей, эвакуируемых из сектора Газа, прошла через КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МЧС России Роман Охотенко.

Уточняется, что россияне пересекли границу с Египтом во вторник 14 ноября.

К настоящему моменту две группы россиян, эвакуированных из Газы, прибыли на борту специального воздушного судна МЧС России в московский аэропорт Домодедово. Первая группа состояла из 70 человек, вторая - 98. В полете россиян сопровождали медики и психологи. По прилете соотечественникам была оказана вся необходимая помощь, их обеспечили водой, медикаментами и теплой одеждой.