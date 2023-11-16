Житель Хакасии заманил трех людей на свою ферму и превратил в рабов на семь лет

Им было предложено поработать на хозяйство за регулярную зарплату, однако в действительности у потерпевших отобрали документы и заставили трудиться по 16 часов в день.

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В Хакасии мужчину подозревают в использовании рабского труда двух мужчин и женщины, которых он силой удерживал в своем хозяйстве, сообщает Следственный комитет.

Речь идет о 47-летнем жителе Усть-Абаканского района республики. По информации следствия, потерпевшие находились в таком положении с 2016 года.

Тогда директор фермерского хозяйства присмотрел своих жертв, которые вели асоциальный образ жизни. Он предложил им поработать за регулярную зарплату, однако в действительности он отобрал у них документы и заставил бесплатно трудиться по 16 часов в день. В ход шли угрозы, побои.

«В качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе», - говорится в сообщении СК.

Работники не раз пытались сбежать с фермы, но из-за того, что хозяйство находилось далеко от других сел, их попытки заканчивались неудачей. Таким образом, мужчины и женщина занимались рабским трудом в течение семи лет.

Полиция задержала подозреваемого, теперь мужчина может попасть в СИЗО, если ему будет избрана соответствующая мера пресечения.