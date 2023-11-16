FT: Израиль может остановить операцию в Газе после взятия больницы «Аш-Шифа»

ЦАХАЛ раздумывает над тем, чтобы использовать паузу для обработки разведывательных данных.

© Фото: Saeed Jaras, Keystone Press Agency, Global Look Press

Израиль будет готов рассмотреть возможность паузы операции в секторе Газа после установления контроля над всей больницей «Аш-Шифа». Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает британская газета Financial Times.

ЦАХАЛ раздумывает над тем, чтобы использовать паузу для обработки разведывательных данных. Также израильские военные хотят укрепить линии снабжения через анклав, чтобы дальше сосредоточиться на востоке и центре Газы.

Напомним, накануне в ЦАХАЛ сообщили о начале военной операции в больнице «Аль-Шифа» на севере сектора Газа. По данным израильских военных, здание медицинского учреждения использовалось боевиками.

Ранее Израиль предупреждал движение ХАМАС о намерении ударить по больнице, если оно не прекратит использовать здание «Аш-Шифы» в военных целях.