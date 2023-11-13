Опубликованы кадры уничтожения позиций врага в районе Артемовска
Неприятель был поражен управляемой ракетой костромских десантников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением украинских позиций.
Неприятель расположился в района Артемовска, но его наблюдательный пункт и огневая точка были уничтожены.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что представленные на видео позиции ВСУ были поражены костромскими десантниками - в дело пошла управляемая ракета.
Ранее сообщалось, что грузовик и группа украинских боевиков были уничтожены FPV-дроном также на Артемовском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.