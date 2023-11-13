В стране и мире спецоперация Опубликованы кадры уничтожения позиций врага в районе Артемовска Неприятель был поражен управляемой ракетой костромских десантников. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео с уничтожением украинских позиций. Неприятель расположился в района Артемовска, но его наблюдательный пункт и огневая точка были уничтожены. В российском оборонном ведомстве уточнили, что представленные на видео позиции ВСУ были поражены костромскими десантниками - в дело пошла управляемая ракета. Ранее сообщалось, что грузовик и группа украинских боевиков были уничтожены FPV-дроном также на Артемовском направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика