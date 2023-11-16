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Пленный Тикало заявил, что регулярные драки в ВСУ иногда переходят в перестрелки

10:50 16.11.2023
Виталий Тикало констатировал наличие дедовщины среди украинских военных. При этом со временем она только растет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Виталий Тикало рассказал о каждодневных драках в ВСУ. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Каждый день ссоры, которые превращаются в драки. Есть дедовщина, в последнее время она еще больше есть. С командирами, с подчиненными много непоняток, даже перестрелки бывают. Редко, но бывают», - сказал Тикало. 

Он добавил, что его мобилизовали, несмотря на наличие металлической пластины в руке после операции, которая исключает длительное пребывание в холоде, а также отвратительное зрение. 

При этом пленный подчеркнул, что полностью здоровых детей бизнесменов откупают за 10 тысяч долларов, после чего они спокойно развлекаются в тылу. 

Тикало также сообщил, что он не получал зарплату по меньшей мере три месяца - и это при том, что единственная возможность приобрести себе нормальное снаряжение для солдата ВСУ - это купить его на свои деньги. В частности, по словам Тикало, все теплое обмундирование выделяется только для штаба, а то, что предназначено для обычных солдат, продается ради обогащения. 

Ранее пленный украинец рассказал о неудачной попытке сесть в тюрьму из-за нежелания идти в ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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