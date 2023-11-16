США заявили, что хотят заменить российских миротворцев в Карабахе

США хотят, чтобы российские миротворцы ушли из Карабаха через полтора года - по истечении контракта.

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США заявили о необходимости ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха и предложили собственную альтернативу - заменить их на кадры из Соединенных Штатов и западных стран. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, выступая на слушаниях по ситуации в регионе.

«В настоящее время там присутствуют российские войска, это их первый срок, согласно заявлению о прекращении огня 2020 года. Нужно, чтобы российские миротворцы ушли после истечения пятилетнего срока - через полтора года», - приводит агентство ТАСС слова дипломата.

В США считают, что по истечении пятилетнего срока миротворческие услуги России Армении и Азербайджана больше не понадобятся, и предложили им работать с Вашингтоном и Западом.

В Минобороны РФ сообщают об отсутствии случаев нарушения режима прекращения огня в регионе, продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в населенные пункты Карабаха. В начале ноября в Нагорный Карабах были направлены вооружение и военная техника для проведения планового ремонта.