Al Mayadeen: база США «Омар» на востоке Сирии подверглась обстрелу

После ракетного обстрела базы на ее территории вспыхнул сильный пожар.

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Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу. Инцидент произошел на нефтяном месторождении «Омар».

«Американская база на месторождении нефти "Омар" на востоке Дейр-эз-Зора обстреляна несколькими ракетами», - заявили источники телеканала Al Mayadeen.

После обстрела на территории базы вспыхнул пожар, сразу после случившегося в небо поднялись американские самолеты, которые принялись кружить над восточной частью провинции.

Аналогичные инцидент, но уже на базе США «Конико» произошел в минувший понедельник. В результате пуска 15 ракет погибли американские военнослужащие. Точное количество жертв в Пентагоне не раскрывают.