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Украина в ожидании прорыва под Херсоном готовит «смарт-мобилизацию»

Виталий Никулин
00:05 16.11.2023
На фоне ужесточения мобилизации большинство политиков и экспертов на Украине заявляют о расколе общества.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Киевский режим потребовал от своих журналистов информационной тишины на Херсонском направлении. Якобы после каких-то секретных мероприятий ВСУ смогут отчитаться о больших успехах на поле боя. Очередное подобное заявление прозвучало от спикера оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Натальи Гуменюк. 

«Все мероприятия, которые проводят силы обороны, мы раскрывать не можем. Но очевиден факт, что врага это прижимает. И пока мы просим информационной тишины, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах», - заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк.

Украинцам и всему миру вновь обещают большие успехи. Теперь на Херсонском направлении. Главное условие прежнее - молчать. Но, народ Украины все меньше и меньше может сдерживать свое возмущение. «Умная» мобилизация по-украински, а точнее - «смарт-мобилизация». Новое веяние озвучил вице-премьер Украины по инновациям Михаил Федоров. Все исключительно добровольно. Захотел быть штурмовиком - стал штурмовиком, сапером или водителем. И больше никаких страшных военкоматов.

«И когда это удастся сделать, мы увидим, сколько людей будут мобилизовываться самостоятельно, как они будут проходить отбор, как они после этого будут служить, каким будет качество их службы, насколько они будут мотивированы и как эффективно все это будет», - заключил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Но, это только гипотеза, как признает сам министр трансформации. Реальность на улицах городов и хуторов. Женщины выносят транспаранты с требованием демобилизации. География протестов расширилась уже и на запад Украины - Житомир, Хмельницкий, Львов. Пока «смарт-мобилизация» не заработала в полную силу, территориальные центры комплектования пользуются проверенными методами. Например, похищением людей. 

На таком фоне все больше украинских политиков фактически прямо заявляют, что мобилизация уничтожает страну изнутри. Экс-премьер Украины Николай Азаров констатировал, что ресурсы живой силы истощены, добровольцев все меньше, как и сторонников действующего режима. Советник бывшего президента Леонида Кучмы заявил, что массовая мобилизация на Украине обернулась для нее катастрофой.

«У нас уровень организации - кучу скрывающихся людей превратить в бойцов, которые могут поломать в ближних боях мотивированную пехоту? Уровень организации нынешней мобилизации не позволит нам решить задачи, которые ставит нам военно-политическое руководство», - уверен блогер и украинский политический деятель Алексей Арестович.

Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с февраля 2023 года. В этом сентябре сокращен список медицинских противопоказаний и расширен перечень годных к службе. Студентов могут бросить на фронт из академического отпуска. Разрабатывается электронный реестр военнообязанных. Но, пока метод кнута приводит лишь к новым жертвам. В полную силу она заработает уже через пару месяцев.

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