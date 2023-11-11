Из-за угрозы извержения лавы власти Исландии начали эвакуацию жителей Гриндавика

Огненная река в любой момент может истечь потоками лавы на город с населением порядка 3700 человек.

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В Исландии объявили об эвакуации жителей Гриндавика из-за опасности извержения лавы, скопившейся после серии сильных землетрясений в районе геотермального курорта Голубая лагуна, произошедших 8 ноября.

В соцсети появилось видео, сделанное с помощью дрона, пролетевшего над бурлящей лавой в кратере вулкана. На кадрах - крупные планы огненной реки, которая изливается из чрева вулкана.

Власти Гирндавика объявили в городе режим чрезвычайной ситуации, а директор департамента гражданской защиты Видир Рейниссон объявил об обязанности жителей города покинуть опасную территорию в течение двух-трех часов.

«Из-за возможного выхода лавы на поверхность города с населением 3,7 тысячи человек был отдан приказ об обязательной эвакуации», - сообщает РИА Новости.

В зоне действия проснувшегося вулкана находится электростанция Сварценги, власти Исландии приняли решение оградить ее территорию защитным сооружением.