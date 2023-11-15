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Более 120 демобилизованных студентов из ДНР и ЛНР получили новые специальности

Иван Линдеманн
09:04 15.11.2023
В Солнечногорске завершился проект «Спасибо, братцы!», который помогает защищавшим Родину студентам Донбасса найти смысл в жизни и обрести полезные навыки.
Более 120 демобилизованных студентов из ДНР и ЛНР получили новые специальности
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Солнечногорске завершился проект платформы «Спасибо, братцы!», помогающий демобилизованным студентам из Донецкой и Луганской народных областей вернуться к мирной жизни. Торжественная церемония прошла в мастерской управления «Сенеж».

Перед окончанием проекта студенты вместе со своими наставниками в течение трех дней проходили обучение сразу по нескольким направлениям - личная эффективность, карьерное планирование, управление талантами через инструменты наставничества.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

«Спасибо, братцы!» - это проект президентской платформы «Россия - страна возможностей». Он был запущен 20 апреля 2023 года. Главная цель - поддержать студентов-участников боевых действий в Донбассе, помочь им улучшить профессиональные навыки, найти мотивацию и обрести профессию. Менее чем за год в проекте приняли участие более 120 молодых людей.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Один из участников - студент из Донецка Артем Лопатин. Во время начала СВО ему было 19 лет, вместе со своим отцом он пошел защищать Родину и участвовал в боях за Мариуполь - оказывал медпомощь и эвакуировал раненых. После демобилизации, признается Артем, ему было тяжело найти смысл в жизни, и вот однажды его пригласили поучаствовать в проекте «Спасибо, братцы!». Здесь он приобрел нужные навыки и завел полезные знакомства.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Напомним, что президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года демобилизовал студентов из народных республик Донбасса, призванных на военную службу в ходе всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. Сразу после этого молодые люди вернулись домой и продолжили обучение.

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