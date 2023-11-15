Более 120 демобилизованных студентов из ДНР и ЛНР получили новые специальности
В Солнечногорске завершился проект «Спасибо, братцы!», который помогает защищавшим Родину студентам Донбасса найти смысл в жизни и обрести полезные навыки.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
В Солнечногорске завершился проект платформы «Спасибо, братцы!», помогающий демобилизованным студентам из Донецкой и Луганской народных областей вернуться к мирной жизни. Торжественная церемония прошла в мастерской управления «Сенеж».
Перед окончанием проекта студенты вместе со своими наставниками в течение трех дней проходили обучение сразу по нескольким направлениям - личная эффективность, карьерное планирование, управление талантами через инструменты наставничества.