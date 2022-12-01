Путин заявил, что демобилизация студентов в Донбассе должна по плану закончиться 1 декабря

Об этом российский лидер заявил на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых, проходящего в парке «Сириус».

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Президент России Владимир Путин заявил, что в четверг, 1 декабря, должна в соответствии с планом закончиться демобилизация студентов в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто учится в магистратуре, то она сегодня по плану должна закончиться», - сказал он на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых, проходящего в парке «Сириус».

В беседе принимают участие молодые исследователи, слушатели программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, а также победители конкурса «Лидеры России».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которые были ранее призваны на военную службу. Теперь демобилизованные студенты будут направлены домой и продолжат обучение, отметил представитель Кремля.