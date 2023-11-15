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Лукашенко посоветовал Пашиняну избегать необдуманных шагов по дезинтеграции

Сергей Лебедев
08:02 15.11.2023
В Минске прокомментировали отказ армянского премьер-министр приехать на саммит ОДКБ.
Лукашенко посоветовал Пашиняну избегать необдуманных шагов по дезинтеграции
© Фото: IMAGO, Iranian Presidency Office, Global Look Press
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Белорусский президент Александр Лукашенко порекомендовал армянскому премьер-министру обдумывать шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию. Сделал он это после того, как Никол Пашинян отказался от поездки на саммит ОДКБ в Минске, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«И исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений», - цитирует РИА Новости слова официального представителя Александра Лукашенко.

Напомним, о том, что Никол Пашинян не будет участвовать в заседании ОДКБ, стало известно из публикации пресс-службы правительства Армении. Он заявил об этом Александру Лукашенко в ходе телефонного разговора. 

В Кремле уже выразили сожаление в связи с отказом Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ. Там отметили, что объединение по-прежнему сохраняет свою актуальность.

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