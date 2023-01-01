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Белоруссия приняла председательство в ОДКБ

Семен Лавров
02:07 01.01.2023
Председательство республики в организации пройдет под девизом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности».
Белоруссия приняла председательство в ОДКБ
© Фото: Russian Defence Ministry, Global Look Press
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Республика Белоруссия становится председателем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2023 года.

Ранее Александр Лукашенко в ходе встречи представителей государств-членов ОДКБ в Евреване обратил внимание на то, что Минск станет председателем в организации в период кризиса существующего миропорядка и обострения военно-политический ситуации на континенте.

В связи с этим Белоруссия видит своей главной задачей усиление сплоченности участников договора, стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности. При этом Минск намерен увеличивать значимость организации в системе международных отношений.

«Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности», - под таким девизом будет работать ОДКБ в период председательства Белоруссии.

В декабре 2022 года республику с государственным визитом посетил президент России Владимир Путин. Со своим белорусским коллегой глава государства обсудил вопросы единого оборонного пространства двух стран. При этом Владимир Путин отметил, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование.

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