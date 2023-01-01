Итальянский журналист предложил перенести памятник Суворову из Одессы под Милан

Представитель прессы добавил, что обратиться с этой идеей к кандидатам в губернаторы региона.

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Журналист из Италии Марко Боратта выступил с предложением перевезти памятник Александру Суворову из Одессы в коммуну Кассано д'Адда, которая находится в провинции Милан в Ломбардии.

«Таким образом можно было бы увековечить память о победе великого полководца и в то же время не допустить потерю исторического монумента. В обмен на неугодный одесситам памятник мы могли бы предложить необходимую гуманитарную помощь», - объяснил он ТАСС.

Представитель прессы добавил, что обратиться с этой идеей к кандидатам в губернаторы региона. Там 12–13 февраля пройдут местные выборы.

Ранее, 29 декабря, в Одессе демонтировали монумент великому русскому полководцу Александру Суворову. На кадрах, распространенных в соцсетях видно, что для демонтажа использовалась тяжелая техника. Как утверждается, памятник в ходе работ не повредился, его поместили на хранение в Одесский художественный музей.