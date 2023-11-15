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«Там просто катастрофа»: россиянка рассказала о лежащей в руинах Газе

Ян Брацкий
05:16 15.11.2023
Прибывшие из Газы в Москву рассказали, что гуманитарная помощь в сектор практические не поступает, а сам он полностью разрушен.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Эвакуированная из Газы семья рассказала о гуманитарной катастрофе в секторе, где не осталось ничего.

«Нет продовольствия и воды, света и бензина, там просто гуманитарная и мировая катастрофа, которая должна как-то решиться. То что нас вывезли - большая помощь. Одели ребенка в зимнюю одежду. Спасибо, нас закормили просто», - поблагодарила эвакуированная россиянка.

Супруг женщины - палестинец, посетовал на отсутствие гуманитарной помощи в секторе Газа. В день на его территорию допускается всего несколько грузовиков.

«Каждый день только десять машин. Эти машины едут в школу, а там тысячи человек. Эта гумпомощь просто ничто. У меня погибли 17 человек в семье. Укрыться там негде, очень маленькая территория», - объяснил мужчина.

Эвакуированная россиянка недоумевает, как можно расстреливать школы и больницы, в которых находятся мирные жители.

«Школы и больницы считаются самыми безопасными местами, но в этой войне нет безопасных мест. Они бомбят больницы, школы, они сметают районы под чистую. В Газе целых районов нет, не осталось университетов, культурных центров, нет ничего», - констатировала женщина.

Семья поблагодарила президента России Владимира Путина, дипломатов и сотрудников МЧС, которые приложили огромные усилия для их спасения.

Ранее один из первых сошедших со спецборта россиян заверил, что после пережитого в Газе никогда не вернется туда. По словам мужчины, ракеты падали в 100 метрах от него.

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