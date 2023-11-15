Прибывший в Москву из Газы россиянин рассказал о ситуации в зоне конфликта

Один из эвакуированных россиян рассказал, что после пережитого в секторе Газе никогда не вернется обратно.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Один из эвакуированных из сектора Газа россиян рассказал, что ему пришлось пережить в зоне палестино-израильского конфликта.

«Что было? Ужасно. Умираем, ракеты, бомбят вокруг, везде», - рассказал мужчина, сошедший со спецборта МЧС России одним из первых.

По его словам, спасатели встретили россиян на границе с Палестиной и проводили до аэропорта. После всего увиденного мужчина не планирует возвращаться в Газу.

«Планирую ли я возвращаться? Нет, после того, что видел - совсем нет. Ракета в ста метрах от нас упала», - вспомнил эвакуированный россиянин.

О прибытии второй группы соотечественников, эвакуированных из сектора Газа, сообщалось ранее. Спецборт МЧС доставил в Домодедово 98 человек. В полете их сопровождали медики и психологи, а по прибытии обеспечили продовольствием, водой, медикаментами и теплыми вещами.