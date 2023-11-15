Прибывший в Москву из Газы россиянин рассказал о ситуации в зоне конфликта
Один из эвакуированных из сектора Газа россиян рассказал, что ему пришлось пережить в зоне палестино-израильского конфликта.
«Что было? Ужасно. Умираем, ракеты, бомбят вокруг, везде», - рассказал мужчина, сошедший со спецборта МЧС России одним из первых.
По его словам, спасатели встретили россиян на границе с Палестиной и проводили до аэропорта. После всего увиденного мужчина не планирует возвращаться в Газу.
«Планирую ли я возвращаться? Нет, после того, что видел - совсем нет. Ракета в ста метрах от нас упала», - вспомнил эвакуированный россиянин.
О прибытии второй группы соотечественников, эвакуированных из сектора Газа, сообщалось ранее. Спецборт МЧС доставил в Домодедово 98 человек. В полете их сопровождали медики и психологи, а по прибытии обеспечили продовольствием, водой, медикаментами и теплыми вещами.