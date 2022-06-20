Должники смогут избавиться от запрета на выезд из РФ прямо в аэропорту с 20 июня

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В России с 20 июня вступает в силу закон, который позволяет должникам избавиться от запрета на выезд из России за несколько минут прямо в аэропорту. По данным источника «Коммерсанта», фактически закон заработает позже в связи с процессом его согласования между ведомствами.

Напомним, с 20 июня разрешение вопросов, связанных со взысканием долгов, а также исполнительным производством, возбужденным в отношении должников в России, в ряде случаев будет осуществляться автоматически. Теперь данные сразу у ряда ведомств будут обновляться в течение нескольких минут после платежа. До этого запрет на выезд за границу снимался только по решению пристава.

Ранее стало известно, что жителей Запорожской области в скором времени освободят от долговых обязательств по кредитам в украинских банках. Глава Военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий отметил, что также будут запрещен взыскания пеней, процентов по кредитам и штрафов, которые были выставлены за пользование кредитными средствами украинских банков с начала специальной военной операции на Украине.