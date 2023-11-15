Вооруженная группа ограбила чешских журналистов на саммите АТЭС в США

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Чешские журналисты подверглись нападению группы вооруженных грабителей в Сан-Франциско, где представители чешских СМИ снимали проведение саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает «360». О происшествии рассказали в департаменте полиции города.

«Жертвы сообщили офицерам, что когда транспортное средство остановилось на улице, они увидели трех вышедших из машины неизвестных подозреваемых, все они были вооружены огнестрельным оружием», - говорится в сообщении полиции.

Подозреваемые потребовали отдать оборудование для съемок и, получив его, сразу же скрылись с места преступления. Полиция города начало расследование по факту ограбления.

Отмечается, что с пострадавшими уже встретилась мэр города Сан-Франциско Николь Брид, и по итогу встречи журналистам было выдано новое оборудование на время их пребывания в США.

Саммит АТЭС проходит в США с 11 по 17 ноября, ранее стало известно о том, что в США увязывают процедуру рассылки приглашений на саммит с введенными санкциями. Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что Россия сама определила, кто будет представлять ее в США. Известно, что российскую делегацию возглавил зампред правительства Алексей Оверчук.