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Российским военным в Сирии на Новый год вручили подарки

15:30 01.01.2023
Также для военнослужащих выступил Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российским военнослужащим на авиационной базе Хмеймим в Сирии на Новый год вручили подарки. Технический состав поздравили на стоянке в перерыве между подготовкой к взлету и посадкой самолетов, а экипажи ВКС России получили новогодние подарки после выполнения боевых вылетов.

Кроме того, для военнослужащих выступил Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. В репертуаре концертной программы были известные песни и авторские хореографические номера, которые с большим воодушевлением встретили зрители.

Кроме того, концертные исполнили народный артист России, джазовый пианист, композитор и продюсер Даниил Крамер, композитор, продюсер и певец Евгений Кобылянский, а также саксофонист Антон Румянцев.

Военнослужащие группировки войск ВС РФ встретили 2023 год на боевых постах, выполняя задачи в целях сохранение мира и стабильности в Сирийской Арабской Республике.

«Вдали от дома, конечно, грустно. Отрадно то, что командование не забывает о нас. Подарки с Родины. Мы этому всегда очень рады и благодарны», - рассказал журналистам летчик Су-34 Александр.

Ранее «Звезда» рассказывала, что российские военные отремонтировали в сирийской Пальмире школу. Детям подарили канцелярские принадлежности, сладости и пожелали успешной учебы.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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