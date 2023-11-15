ЮНИСЕФ: в секторе Газа остаются около миллиона детей, нуждающихся в помощи

Глава Детского фонда ООН призвала к прекращению огня в зоне боевых действий на Ближнем Востоке и к обеспечению безопасности и защиты детей в секторе Газа.

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В ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) заявили о нахождении около миллиона детей в зоне боевых действий в секторе Газа, многие из них пропали без вести или оказались под обломками рухнувших из-за ударов зданий. Об этом сообщила исполнительный директор фонда Кэтрин Рассел после поездки в Газу.

«Многие дети пропали без вести и, как полагают, похоронены под обломками рухнувших зданий и домов, что является трагическим результатом применения оружия взрывного действия в населенных пунктах», - сообщила Рассел.

По данным ЮНИСЕФ, к данному моменту более четырех тысяч человек числятся убитыми и еще около девяти тысяч получили ранения. Новорожденные дети, которым требуется особый уход, погибают в больницах Газы из-за нехватки медикаментов и отсутствия медикаментов.

В фонде отметили, что нынешних поставок гуманитарного груза недостаточно для обеспечения безопасности детей Газы, и призвали достичь гуманитарного прекращения огня, оказать необходимую помощь детям Палестины и освободить похищенных израильских детей в соответствии с международным правом.

Ранее сообщалось о том, что число жертв в палестинском анклаве достигло 11 тысяч 180 человек, среди них 4609 детей. Еще более 28 тысяч жителей Газы ранены. Данные о жертвах среди мирного населения приводит Министерство здравоохранения Палестины.