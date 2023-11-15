Экипажи Т-90 прикрыли наступление пехоты на Краснолиманском направлении

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Танкисты готовятся к выходу на боевую позицию. В нескольких километрах разведка заметила подозрительную активность. Экипаж Центрального военного округа, бойцы из Башкирии, машину подготавливают всего за несколько минут. А пока командир может рассказать о работе Т-90 на Краснолиманском направлении.

«Прорыв» в зоне СВО зарекомендовал себя. Автоматизированная цифровая система управления огнем, новая башня, усовершенствованная 125-миллиметровая пушка, комбинированная многослойная броня и дополнительная динамическая защита. Он легче, быстрее и маневреннее западных конкурентов - «Леопардов» и «Абрамсов».

«На определенных участках башни есть специальные датчики, если датчик ловит сигнал лазерного луча, бортовой компьютер показывает, с какой стороны по нам идет лазерный замер. Башня поворачивается и оттуда выстреливается дымовая завеса», - рассказал командир танка с позывным «Мутяк».

Как говорят экипажи, «Прорыв» - настоящий снайпер среди танков. Точность попадания практически 100-процентная на расстоянии до пяти километров. А все благодаря многоканальному прицелу и компьютеризированной системе наведения. Экипаж получает координаты цели и сразу на выезд.

В таких условиях танкисты работают, как артиллерия. Приемы позаимствовали, чтобы от вражеских «птичек» уйти. Работают в паре с группой противодействия беспилотникам. Их взгляд устремлен в небо. В это время корректировщик наводит на цель, а экипаж занимает огневой рубеж. Снаряд заряжен, всего несколько секунд - выстрел. Здесь главное - скорость и точность. На боевой позиции танк должен быть практически постоянно в движении, поэтому после залпа экипаж сразу покидает свое место. Бьют по бронетехнике противника.

«Был выявлен блиндаж противника, по которому мы нанесли удар с применением танков. Живая сила противника, а также сам блиндаж уничтожены прямым попаданием. В результате чего нашим бойцам оказана очень хорошая помощь», - сказал корректировщик с позывным «Гранит».

Танк откатывается с огневого рубежа и уходит в укрытие. Он вновь остался незамеченным вражескими средствами обнаружения.