Создатели Т-90М «Прорыв» рассказали, откуда в нем частичка танка Победы

Конструкторы вносят ряд изменений в двигатель современных танков, но основа взята от машины, которая участвовала еще в Великой Отечественной войне.

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Двигатель легендарного танка Победы Т-34 стал основой для современного Т-90М «Прорыв» и Т-72. От него был взят основной принцип работы, вокруг которого наращиваются различные улучшения и модификации. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил гендиректор предприятия концерна «УВЗ» (ГК «Ростех») Владимир Белакин.

«Естественно за базу взят тот двигатель (от Т-34, прим. ред.), у них серия идет, она называется "В-2". Естественно, он претерпел многие конструктивные изменения, но принцип работы сохранен от той базы "В34-М11"», - объяснил Белакин.

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