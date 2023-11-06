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Создатели Т-90М «Прорыв» рассказали, откуда в нем частичка танка Победы

Владимир Расходчиков
15:51 06.11.2023
Конструкторы вносят ряд изменений в двигатель современных танков, но основа взята от машины, которая участвовала еще в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Двигатель легендарного танка Победы Т-34 стал основой для современного Т-90М «Прорыв» и Т-72. От него был взят основной принцип работы, вокруг которого наращиваются различные улучшения и модификации. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил гендиректор предприятия концерна «УВЗ» (ГК «Ростех») Владимир Белакин.

«Естественно за базу взят тот двигатель (от Т-34, прим. ред.), у них серия идет, она называется "В-2". Естественно, он претерпел многие конструктивные изменения, но принцип работы сохранен от той базы "В34-М11"», - объяснил Белакин.

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