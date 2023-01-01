Выпущенная в новогоднюю ночь военными КНДР баллистическая ракета пролетела 400 км

Южная Корея расценила действия КНДР как «значительную провокацию», которая наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе.

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Корейская Народно-Демократическая Республика в ночь на 1 января запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Данный ракетный пуск стал первым для Пхеньяна в 2023 году. По данным южнокорейского командования, снаряд преодолел около 400 километров перед тем, как упал в акватории Японского моря. Сеул расценил действия КНДР как «значительную провокацию», которая наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе.

«Наши вооруженные силы будут поддерживать твердую боеготовность, основанную на возможностях ответа на любые провокации Северной Кореи», - говорится в сообщении агентства.

Ранее Северная Корея запустила три баллистические ракеты, которые пролетели 350 километров с максимальной высотой 100 километров. Отмечается, что все ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Токио направил протест Пхеньяну по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.