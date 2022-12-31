Три баллистические ракеты КНДР пролетели 350 км на высоте 100 км

Как отмечает агентство Kyodo, правительство Японии направило протест Северной Корее по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.

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Корейская Народно-Демократическая Республика запустила три баллистические ракеты, которые пролетели 350 километров с максимальной высотой 100 километров. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo, ссылаясь на министерство обороны Японии.

Отмечается, что все ракеты упали вне исключительной экономической зоны страны восходящего солнца. О том, был ли нанесен какой-то ущерб воздушным или морским судам после ракетных испытаний, пока ничего неизвестно.

Как отмечает информагентство, правительство Японии направило протест Северной Корее по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.

Ранее стало известно, что КНДР в субботу, 31 декабря, запустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски производились из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто.