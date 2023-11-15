В ЦАХАЛ заявили о готовности штурмовать больничный комплекс «Аль-Шифа» в Газе
Израильские штурмовики подошли вплотную к больнице и уведомили медиков о скором начале штурма.
© Фото: Тарек Алиян, РИА Новости
Израильские военные заявили о готовности штурмовать больничный комплекс «Аль-Шифа» в секторе Газа. Как сообщает RT, подразделения ЦАХАЛ подошли вплотную к комплексу, штурм может начаться в ближайшие минуты.
По сообщениям телеканала Al Arabiya, израильские подразделения уведомили медицинский персонал о скором начале боевых действий. В окрестностях больницы уже идут жестокие боестолкновения.
В минувший понедельник ЦАХАЛ нанес удары по родильному отделению больничного комплекса «Аль-Шифа». Погибли двое новорожденных, пациент, находящийся в палате интенсивной терапии, еще пятерым не смогли оказать помощь из-за закрытых операционных.