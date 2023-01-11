Грохот минометов и автоматные очереди: кадры с огневых позиций под Кременной

Российские войска отбросили националистов на Красно-Лиманском направлении и закрепились в Кременной.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Одни из самых напряженных и нервных сражений сейчас идут рядом с Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Стрелковый бой, навязанный нашими военнослужащими, заставил украинских наемников передвигаться, не поднимая головы. На ответный огонь вооруженные формирования Киева способны только издалека и при отступлении — уходить приходится из-за больших потерь.

Тишина на передовой очень обманчива. В любую минуту ситуация может кардинально измениться. Стрелковые бои периодически вспыхивают по всему переднему краю. Спецназ «Ахмат» при взаимодействии с 1-м батальоном 4-й бригады Народной милиции ЛНР прощупывает позиции боевиков. Под прикрытием снайперов бойцы выявляют и уничтожают огневые точки. Бой закончился для наших бойцов без потерь. Подобные стычки происходят регулярно по 3-4 раза за день.

«Чуть-чуть покошмарили, чтобы не расслаблялись», — говорит боец под позывным Абрек.

Минометчики 4-й бригады всегда наготове и держат врага в постоянном напряжении. За восемь лет боев они научились класть мины точно в окоп противника.

Российские артиллеристы поддерживают огнем пехоту, которая находится впереди — где-то там завязался стрелковый бой. Съемочная группа работает на закрытой, специально оборудованной огневой позиции.

«Когда мы сюда зашли, противник ходил здесь в полный рост. Мы сразу же обозначились огнем из стрелкового оружия, артиллерии. Теперь они вынуждены передвигаться скрытно», — объясняет комбат 1-го мотострелкового батальона 4-й бригады Народной милиции ЛНР под позывным Шэр.

На Красно-Лиманском направлении украинские националисты уже боятся подходить на ближние дистанции. Работают издалека — танками и артиллерией. В этих местах, на переднем рубеже России, в окопах в любую погоду круглосуточно несут службу подразделения из разных уголков нашей страны.

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