Политолог Карнеев: Байдену важно показать, что он не испортил отношения с КНР

По мнению эксперта, от встречи можно ожидать некоторого прогресса, но лучше не обольщаться.

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Смысл встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско в том, чтобы придать более положительное направление китайско-американским отношениям, предположил в беседе со «Звездой» руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

«Мы наблюдали в 2023 году период максимального охлаждения между Пекином и Вашингтоном, наблюдатели говорили, что это за несколько десятилетий самые ледяные отношения. Но в то же время мы видели, что Вашингтон отправлял одного за другим посланцев в Пекин. Министры американской администрации начиная с лета посещали КНР, и вот подготовили все-таки этот визит», - рассказал он.

По мнению эксперта, от встречи можно ожидать некоторого прогресса, но многие обозреватели призывают не обольщаться. Противоречия между двумя сторонами серьезные, и они фундаментального свойства. Но все-таки, несмотря ни на что, это первая и вторая экономики мира, от их взаимодействия зависят и некоторые глобальные проблемы.

«В тактических целях, наверное, будет телевизионная картинка, когда они улыбаются, пожимают друг другу руки, может быть, даже похлопывают друг друга по плечу. Особенно Байдену накануне выборов важно показать, что он не испортил окончательно отношения с Китаем, а смог немного вырулить в сторону стабилизации», - рассказал Андрей Карнеев.

Китаю тоже важно улучшить отношения. Пекин всегда заявлял, что не стремится к конфронтации с Вашингтоном. КНР отстаивает свои интересы, но при этом стремится к более-менее конструктивным отношениям.

«Я думаю, содержательно какой-то прогресс мы увидим, но все-таки это встреча, которая должна задать более спокойный, конструктивный тон, а какие-то возможности - на них, видимо, можно рассчитывать уже дальше. Если действительно считать, что стороны хотят добиться в каких-то областях прогресса», - рассказал Карнеев.

Накануне выборного 2024 года, который, судя по всему, будет достаточно нервным, сейчас есть возможность немного откатить назад и перейти от враждебной риторики к более спокойной, сказал эксперт.