В центре Москвы из-за пожара в ресторане эвакуируют жителей соседнего дома
В настоящий момент на место следует лаборатория для того, чтобы провести анализ воздуха.
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В центре Москвы из-за пожара в ресторане «Тарас Бульба» эвакуируют жителей соседнего дома, сообщил источник «Звезды».
«Высокая интенсивность выделения дыма. Дым идет в сторону жилого дома. Жильцов эвакуируют», - сказала собеседник телеканала.
Было добавлено, что в настоящий момент на место следует лаборатория для того, чтобы провести анализ воздуха.
Ранее стало известно, что на западе столицы загорелся трехэтажный деревянный ресторан. Утверждалось, что в здании людей нет.