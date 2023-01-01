В центре Москвы из-за пожара в ресторане эвакуируют жителей соседнего дома

В настоящий момент на место следует лаборатория для того, чтобы провести анализ воздуха.

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В центре Москвы из-за пожара в ресторане «Тарас Бульба» эвакуируют жителей соседнего дома, сообщил источник «Звезды».

«Высокая интенсивность выделения дыма. Дым идет в сторону жилого дома. Жильцов эвакуируют», - сказала собеседник телеканала.

Было добавлено, что в настоящий момент на место следует лаборатория для того, чтобы провести анализ воздуха.

Ранее стало известно, что на западе столицы загорелся трехэтажный деревянный ресторан. Утверждалось, что в здании людей нет.