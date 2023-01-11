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Штурм опорного пункта «врага»: кадры подготовки бойцов ВС РФ на Сахалине

06:20 11.01.2023
Военнослужащие отрабатывают навыки передвижения боевых групп по полю боя, лесистой местности, а также перемещения и ведения боя в окопах «противника» на полигоне «Успеновский».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) отрабатывают навыки по захвату опорных пунктов и окопов условного противника.

Бойцы выполняют практические занятия по передвижению боевых групп по полю боя, лесистой местности, а также перемещению и ведению боя в окопах «врага» на полигоне «Успеновский» под руководством опытных офицеров, инструкторов и участников боевых действий.

Для ведения огня и укрытия личного состава при ведении учебного боя мотострелки используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие естественные и искусственные укрытия. Кроме того, в процессе подготовки военные отрабатывают действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на различной местности, а также в условиях городского боя.

Особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек «противника». Во время тренировок мотострелки ведут огонь из различных положений: «лежа», «стоя», «с колена», а также в движении. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, инструкторы применяют средства имитации и холостые патроны, а в роли «неприятеля» выступают военнослужащие разведывательного подразделения.

Ранее «Звезда» показала, как готовятся штурмовые отряды ВС РФ на имитированном полигоне в ДНР. По сценарию учений - в нескольких километрах от учебной зоны находятся вражеские позиции. Штурмовать их будут несколько подразделений. Сначала пойдет пехота, а за ней - тяжелая техника, прикрытие обеспечат минометные расчеты, от слаженности которых будет зависеть, насколько успешно задачу выполнит пехота.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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