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Прекращение огня или эскалация конфликта: что происходит в зоне боевых действий в Газе

Алексей Дегтярев
Ирина Егорова
22:03 15.11.2023
ХАМАС и Тель-Авив договорились о трехдневном прекращении огня в обмен на освобождение 50 заложников, которых удерживают боевики.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В израильский города Сдерот постепенно возвращается жизнь: местные жители вновь приезжают сюда в свои дома несмотря на постоянные удары по расположениям боевиков ХАМАС в секторе Газа.

На израильских дорогах много военных, но основная их масса находится около госпиталя «Аль-Шифа» и лагеря беженцев «Аль Шати». Накануне израильские военные взяли штурмом здание парламента в Газе и сделали коллективную фотографию на трибуне, затем заложили туда взрывчатку, уничтожив подземные тоннели.  

По-прежнему остается неизвестной судьба многих пленных, захваченных боевиками ХАМАС. Сегодня в Израиле началось шествие родственников заложников, которые идут из Тель-Авива в Иерусалим. По информации Reuters, ХАМАС согласился отпустить 50 человек при условии трехдневного перемирия и увеличения поставок гуманитарной помощи в Газу, а также освобождения некоторого числа заключенных из израильских тюрем. 

На юге страны продолжаются работы по установлению фактов нападения на ХАМАС в первые дни конфликта. Площадка музыкального фестиваля Nature Party, которую атаковал ХАМАС 7 октября, сейчас закрыта. Там проходят следственные действия, до сих пор находят тела, вещи. О том, что здесь шла жестокая перестрелка говорят многочисленные гильзы и патроны разбросанные вдоль обочины.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов встретился с членами семей заложников ХАМАСа, имеющих российское гражданство. Дипломат заверил, что МИД прилагает все усилия для скорейшего обнаружения и освобождения соотечественников.  

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