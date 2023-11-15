Боррель предложил ввести санкции для 120 физлиц и организаций в РФ
Ограничения коснулись представителей российского военного, оборонного и ИТ-сектора.
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В рамках 12-го пакета санкций Еврокомиссия совместно Жозепом Боррелем предложили совету Евросоюза ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций. Считается, что они выступают в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ограничения коснулись представителей российского военного, оборонного и ИТ-сектора, а также «лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду», пишет РИА Новости.
В рамках очередного пакета санкций ЕС может ввести запрет на российские алмазы, некоторые химикаты, станки, литиевые аккумуляторы, термостаты и двигатели для беспилотных летательных аппаратов.
Ограничительные меры могут вступить в силу с начала 2024 года.