В 12-й пакет санкций ЕС может войти запрет на российские алмазы

Ограничения также могут коснуться некоторых химикатов, станков, литиевых аккумуляторов, термостатов и двигателей для БПЛА.

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Европейский союз может ввести запрет на российские алмазы в рамках 12-го пакета санкций в отношении РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Страны ЕС намерены постепенно вводить ограничения на импорт российских алмазов, которые были переработаны в третьих странах, передает LIFE. Помимо драгоценных минералов, в черный список Евросоюза может быть включено оборудование, которое Россия якобы применяет при производстве вооружений.

Источник агентства допускает, что ограничительные меры могут вступить в силу с 1 января 2024 года и будут распространятся на некоторые химикаты, станки, литиевые аккумуляторы, термостаты и двигатели для беспилотных летательных аппаратов.

Уточняется, что европейские политики собираются обсудить эти предложения уже на этой неделе, однако, как отмечает Bloomberg, планы еще могут измениться.

Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что 15 ноября Еврокомиссия планирует представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет антироссийских санкций. Он уточнил, что ограничения будут распространяться на поставки алмазов из РФ, ужесточение потолка цен на нефть и мер против обхода рестрикций.