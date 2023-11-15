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МОК призвал страны не участвовать в Играх дружбы в России

Россина Бодрова
Ирина Егорова
19:59 15.11.2023
В МОК считают, что участие во Всемирных играх дружбы противоречит цели олимпийского движения - сохранению независимости и автономности спорта.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Международный олимпийский комитет призвал страны отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России в 2024 году. Глава организации Томас Бах назвал турнир «политизированным».

«Любое участие во Всемирных играх дружбы противоречило коллективной цели олимпийского движения - сохранению независимости и автономности спорта», - приводит слова директора по связям с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймса Маклеода Inside the Games

В Кремле заявили, что спортивные соревнования могут быть инициированы любыми странами и в различных форматах вне контекста Международного олимпийского комитета. По словам Дмитрия Пескова, «в аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир».

Идею проведения первых Всемирных игр дружбы в следующем году одобрил Владимир Путин. Во-первых, это шанс для российских спортсменов достойно выступить на межнациональном уровне, а во-вторых, это тот случай, когда спорт объединяет страны без привычной Западу политической сегрегации.

Подобная методика отрабатывается Западом уже десятилетиями. Достаточно вспомнить Олимпиаду в 1980 году в Москве, куда американцы ехать отказались, затем отказ США отправлять своих атлетов на летние Игры в Лос-Анджелесе в 1984 году.

Своей откровенно агрессивной к России политикой МОК ставит под угрозу и собственную репутацию.

«Это чистое попирание прав российских, белорусских спортсменов, всех, кто хотел бы приехать к нам в страну, учитывая, что за последние 20 лет РФ провела самое большое количество международных соревнований, самых знаковых и самых успешных, по оценкам международных структур и того же МОК», - сказал советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов.

Всемирные игры дружбы состоятся в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года, их призовой фонд должен составить 4,6 млрд рублей. В программу состязаний войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта. Спортивные мероприятия пройдут и в Екатеринбурге, и в Москве.

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