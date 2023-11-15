Голикова: уровень безработицы в России составляет 3%

По словам вице-премьера, этого удалось достичь благодаря работе центров карьеры, которые «подставили предприятиям и работникам плечо» с момента принятия антироссийских санкций.

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С начала 2000 года уровень безработицы в России снизился более чем в три раза и составляет 3%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы все забыли очень сложные времена 2000-х, когда уровень безработицы в РФ, по данным Международной организации труда, составлял 10,6%», - отметила вице-премьер, передает «360».

По ее словам, этого удалось достичь благодаря работе центров карьеры, которые «подставили предприятиям и работникам плечо» с момента принятия антироссийских санкций. К концу года в России будут функционировать 500 таких учреждений, добавила Голикова.

Президент Владимир Путин ранее заявлял о «рекордно низкой безработице» в стране, которая составляет также 3%. Он считает, что такие показатели свидетельствуют об одном из важнейших индикаторов эффективности всей экономической политики.



