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Путин заявил, что в России рекордно низкая безработица в 3%

Сергей Лебедев
17:30 05.10.2023
Глава государства отметил, что данная отметка стабилизировалась.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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В России на данный момент отмечается рекордно низкая безработица. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин. Она, по словам главы государства, составляет 3%.

«Установилась и стабилизировалась», - подчеркнул российский президент.

Ранее Владимир Путин отмечал рекордно низкие показатели безработицы. В конце сентября на расширенном заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде глава государства заявил, что это является одним из важнейших индикаторов эффективности всей экономической политики.

По словам Владимира Путина, в процесс снижения безработицы внесли свой вклад в том числе субъекты РФ с исторически высокими показателями безработицы - это регионы Сибири и Дальнего Востока, где постепенно создаются новые рабочие места.

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