Борисов заявил, что был разработчиком бортовой машины для первого модуля МКС
Юрий Борисов был руководителем проекта по разработке бортовой машины для первого модуля Международной космической станции. Нынешний глава Роскосмоса рассказал об этом на конференции «Пилотируемые полеты в космос».
Бортовая машина предназначалась для функционального грузового блока «Заря», который был запущен на орбиту 20 ноября 1998 года. Борисов вспоминает, что его уговорили взяться за эту работу, и тогда он еще не знал, к каким научным достижениям это приведет.
Глава госкорпорации отметил, что за время функционирования МКС на ее российском сегменте были проведены более 400 экспериментов, а их результаты будут использованы и переиспользованы в дальнейших полетах, в том числе на перспективную Российскую орбитальную станцию.
Ранее Юрий Борисов заявил, что Международная космическая станция исчерпала свой ресурс и работает на пределе допустимых сроков эксплуатации. По данным Роскосмоса, заводская гарантия не распространяется уже на 80% российского оборудования МКС. В госкорпорации отметили, что это недопустимо в условиях работы на околоземной орбите, так как безопасность космонавтов стоит на первом месте.