Борисов заявил, что был разработчиком бортовой машины для первого модуля МКС

Глава Роскосмоса отметил, что его уговорили взяться за эту работу, и тогда он еще не знал, к каким научным достижениям это приведет.

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Юрий Борисов был руководителем проекта по разработке бортовой машины для первого модуля Международной космической станции. Нынешний глава Роскосмоса рассказал об этом на конференции «Пилотируемые полеты в космос».

Бортовая машина предназначалась для функционального грузового блока «Заря», который был запущен на орбиту 20 ноября 1998 года. Борисов вспоминает, что его уговорили взяться за эту работу, и тогда он еще не знал, к каким научным достижениям это приведет.

Глава госкорпорации отметил, что за время функционирования МКС на ее российском сегменте были проведены более 400 экспериментов, а их результаты будут использованы и переиспользованы в дальнейших полетах, в том числе на перспективную Российскую орбитальную станцию.

Ранее Юрий Борисов заявил, что Международная космическая станция исчерпала свой ресурс и работает на пределе допустимых сроков эксплуатации. По данным Роскосмоса, заводская гарантия не распространяется уже на 80% российского оборудования МКС. В госкорпорации отметили, что это недопустимо в условиях работы на околоземной орбите, так как безопасность космонавтов стоит на первом месте.