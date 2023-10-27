В Роскосмосе заявили, что срок эксплуатации МКС близок к финишу

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Международная космическая станция исчерпала свой ресурс и работает на пределе допустимых сроков эксплуатации. О состоянии МКС глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«МКС уже подходит к финишу своего существования. К сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования», - отметил руководитель космической корпорации.

По данным Роскосмоса, на 80% российского оборудования МКС уже не распространяется заводская гарантия, что недопустимо в условиях работы на околоземной орбите, так как безопасность космонавтов стоит на первом месте.

«Роскосмос и НАСА всегда работают в первую очередь над безопасностью работы экипажа МКС», - подчеркнул Борисов.

Он также коснулся нового отечественного проекта в сфере освоения космоса - Российской орбитальной станции. Борисов сообщил, что Роскосмос принял к сведению замечания Минфина по низкой эффективности работ при разработке РОС.

Напомним, что накануне российский президент Владимир Путин посетил РКК «Энергия» в Королеве, где во время встречи с молодыми учеными-исследователями космоса поднимался вопрос о перспективах МКС. Представитель отряда космонавтов просил главу государства сделать все возможное для поддержки проекта отечественной орбитальной станции, чтобы из-за ветхости МКС не прервались полеты и работа в космическом пространстве.