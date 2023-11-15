Судья сообщил, что скончался потерпевший по делу Треповой*

Личность мужчины на данный момент не раскрывается. Неизвестно также, что послужило причиной смерти.

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Умер человек, пострадавший при апрельском теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом в ходе слушания дела Дарьи Треповой* сообщил судья, передает RT.

Личность мужчины не разглашается, также неизвестно, когда он скончался и что стало причиной его смерти.

По данным Telegram-канала SHOT, речь идет о 58-летнем Викторе Полиектове, который после взрыва в кафе на Университетской набережной попал в больницу с сотрясением мозга и контузией. Официального подтверждения этой информации нет.

Сегодня в ЗОВС в Санкт-Петербурге проходит первое слушание дела Треповой*. Девушка обвиняется в совершении теракта и незаконном ношении взрывчатки.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов.