Эксперт Топорнин: Дания озабочена планами ЕС блокировать танкеры с нефтью из РФ

Данные ограничения вводятся в соответствии с новыми планами Брюсселя по контролю над морскими поставками нефти из РФ.

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Датчане «сильно озабочены» поручением Европейского союза о проверке и возможной блокировке российских танкеров с нефтью, проходящих через воды страны. Такое мнение выразил доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в эфире Радио Sputnik.

«Они хотят поручить Дании проводить такую проверку - там узкие проливы, и мимо эти танкеры не проплывут. Наверное, будут проверять все документы, есть ли в наличии страховка, какую везут нефть», - считает эксперт.

По словам Топорнина, проверить танкер датские власти могут, но «возникает много вопросов» касаемо дальнейших действий.

«А что они дальше будут делать? Разворачивать танкер обратно? Арестовывать его? Возникает много вопросов, на которые сейчас ответа нет», - приводит слова эксперта издание.

Он уточняет, что само правительство Дании ситуацию не прокомментировало, что подтверждает их недоумение. Эксперт подчеркивает, что власти вправе от такого поручения ЕС отказаться.

В Кремле уже прокомментировали ситуацию и призвали Брюссель и Копенгаген соблюдать правила международного торгового судоходства.