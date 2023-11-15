В Кремле призвали Данию и ЕС соблюдать правила международного судоходства

Ранее Financial Times написала, что Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью в своих водах.

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После сообщений о намерениях Евросоюза проверять и блокировать танкеры с российской нефтью в датских водах пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Брюссель и Копенгаген соблюдать правила международного торгового судоходства.

ЕС поручит Дании проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, которые проходят через ее воды в соответствии с новыми планами Брюсселя по контролю над морскими поставками нефти из РФ, сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Песков сказал, что в Кремле пока нет таких данных, но добавил, что нужно заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства.