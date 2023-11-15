Путин восхитился характером жителей новых регионов России

Жители новых регионов показали пример, как надо жить и работать, отметил глава государства.

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Президент РФ Владимир Путин назвал жителей новых российских регионов удивительными и крепкими людьми с характером.

«Люди удивительные. Люди крепкие. Душой и сердцем, характером», - сказал глава государства на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

Президент отметил, что жители новых субъектов страны своим примером показали, как надо жить и работать. Они продемонстрировали, что для достижения результата необходимо обладать внутренним стержнем.

В ходе своего выступления президент заявил о важности четкого и честного проведения выборов для политической стабильности в стране. Путин пообещал, что попытки вмешаться в избирательные процессы в нашем государстве будут пресекаться.