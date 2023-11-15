Путин заявил о важности четкой организации выборов для политической стабильности

Глава государства подчеркнул, что все попытки вмешаться в избирательные процессы в РФ будут пресекаться.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями избирательных органов в Ново-Огареве заявил о важности четкого и честного проведения выборов для политической стабильности в стране.

«Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не сказать определяющее, значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что любые попытки повлиять на эти процессы в нашей стране будут пресекаться.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости совершенствовать избирательную систему, более активно работать над созданием цифровой платформы, которая придет на смену Государственной автоматизированной системе «Выборы».