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В России началась подготовка производства первых образцов самолетов Checkmate

Сергей Лебедев
06:29 13.11.2023
Конструкторская документация уже передана на завод-изготовитель.
В России началась подготовка производства первых образцов самолетов Checkmate
© Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images Globallookpress
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В России началась подготовка производства первых образцов отечественного однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех». Отмечается, что на завод-изготовитель уже передана конструкторская документация.

«На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета», - рассказали РИА Новости в госкорпорации.

Напомним, впервые Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. При его создании применялись технические решения, уже отработанные на истребителях пятого поколения Су-57.

Самолет имеет малую радиолокационную заметность. При максимальной нагрузке семь с половиной тонн, он на одном двигателе способен развивать скорость два маха. 

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