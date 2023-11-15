«Ее должны уматерить?»: Захарова о ситуации с брошенной сыном колясочницей

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press

В Министерстве иностранных дел РФ рассказали о судьбе колясочницы, которую бросил на пороге российского консульства в Мехико сын-релокант.

«Как быть с матерью? В какой-то приют сдать они полагали возможным?..Что ее должны “уматерить”?.. Но ведь это же и есть расчеловечивание», - выразила мнение официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она сообщила, что пенсионерка уже вернулась на родину, совершив перелет через Атлантический океан. Сейчас она находится в Москве.

Дипломат обратила внимание на то, что «это те самые перелеты, которые осуществляются буквально вопреки решениям западных стран о сокращении прямого авиасообщения с Россией.

«Это те самые страны, на чьи ценности купились те, кто мать свою обездвиженную оставил на попечение тех, кого как бы не любит, ненавидит, от кого бежит», - сказала она.

Теперь судьбой женщины, брошенной родным сыном, будут заниматься власти Воронежской области. Родственников у нее в России нет, а квартиру продали, когда семья приняла решение переехать, объяснила Захарова.

Ранее сообщалось, что россиянин вместе с супругой-украинкой бросил свою мать с вещами, но без денег на пороге дипмиссии в Мехико. При этом 73-летняя пенсионерка не ходит из-за болей в спине и способна передвигаться только на коляске.