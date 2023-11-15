Брошенная у консульства в Мексике пенсионерка вернулась в Россию

Валентина Котова надеется добраться до Воронежа и снять там комнату.

© Фото: Alejandro Martinez Vasqez, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Москву прилетела 73-летняя россиянка Валентина Котова, которую сын и его супруга-украинка оставили без денег с вещами у дверей российского консульства в Мехико. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ сообщает РИА Новости.

Отмечается, что женщина прибыла в аэропорт Домодедово в 9 часов утра. Ей оказали все необходимое содействие.

Напомним, пенсионерка из-за болей в спине передвигается на коляске. Также она страдает от высокого давления.

В России жилья у Валентины Котовой не осталось. Она надеется добраться до Воронежа и снять там комнату.