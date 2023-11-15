Дарью Трепову* завели в зал суда, где пройдет первое слушание дела о теракте
Дарью Трепову*, внесенную в реестр террористов и экстремистов, завели в зал суда, где состоится первое слушание дела, передает корреспондент «Звезды» с места.
Процесс проходит в 1-м Западном окружном военном суде (ЗОВС) в Санкт-Петербурге. Заседание будет закрытым.
Трепова* обвиняется в совершении теракта, кроме того, ей вменяют незаконное ношение взрывчатых устройств.
Напомним, апрельский теракт произошел в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского.
По версии следствия, Трепова* принесла туда в качества подарка журналисту статуэтку, внутри которой находилась взрывчатка. В результате ее срабатывания Татарский погиб на месте, еще более 50 человек, которые присутствовали на мероприятии, пострадали.
* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов.