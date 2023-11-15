Минобороны России сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29

Неприятельский самолет был уничтожен российскими средствами ПВО в районе Павлограда в Днепропетровской области.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

МО РФ сообщает об уничтожении в воздухе украинского самолета.

Это оказался истребитель МиГ-29, который стал добычей российских средств ПВО. В момент уничтожения самолет находился в районе города Павлоград в Днепропетровской области.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что наши зенитчики перехватили за сутки семь реактивных снарядов украинской системы РСЗО западного производства HIMARS.

Ранее старший оператор «Бука» рассказал «Звезде», как опознать летящий снаряд HIMARS на радаре.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.