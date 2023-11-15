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Московская бабушка захотела стать инвестором и потеряла 18,7 млн рублей

Анна Назайкина
13:59 15.11.2023
Женщина продала квартиры на Люблинской и Шипиловской улицах, но доходов так и не увидела.
Московская бабушка захотела стать инвестором и потеряла 18,7 млн рублей
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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В Москве мошенники убедили пенсионерку продать две квартиры, чтобы «заработать» на инвестициях, в итоге женщина потеряла 18,7 млн рублей. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Аферисты позвонили ей и предложили способ быстро и гарантированно заработать деньги. Москвичка по указанию злоумышленников открыла инвестиционный счет, прошла «видеокурсы», пишет «360».

Сначала пенсионерку убедили продать квартиру на Люблинской улице и использовать данные средства в инвестициях. Вторую квартиру, на Шипиловской улице, она продала также по совету лжеменеджера. Все полученные с продаж недвижимости деньги она передавала злоумышленникам.

После того как жертва сделала все, что от нее требовали, мошенники перестали выходить на связь.

Аналогичная история произошла в прошлом месяце. Московская пенсионерка отдала аферистам сбережения и две квартиры на 16 млн рублей и осталась жить вместе с сыном в гостинице.

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