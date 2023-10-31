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В Москве пенсионерка отдала аферистам сбережения и две квартиры на 16 млн рублей

Анна Назайкина
11:29 31.10.2023
По совету злоумышленников женщина переехала жить в гостиницу вместе с сыном.
В Москве пенсионерка отдала аферистам сбережения и две квартиры на 16 млн рублей
© Фото: Булкин Сергей, news.ru, Global Look Press
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Мошенники убедили по телефону московскую пенсионерку отдать все сбережения, а также продать две квартиры. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Как уточняется, злоумышленники позвонили пожилой женщине, заявив, что они якобы являются правоохранителями и сотрудниками банка. Они предупредили ее, что некие лица хотят заполучить ее средства, а чтобы сохранить деньги, ей необходимо положить их на «безопасный счет». Жертва сделала так, как ей сказали.

Позже аферисты снова позвонили пенсионерке и начали утверждать, что теперь под угрозой ее квартира.

«Звонившие сообщили, что нужно фиктивно продать ее квартиру в г. Ступино Московской области и квартиру на ул. Академика Анохина, которая принадлежит пенсионерке и ее сыну», - говорится в сообщении.

Женщина поступила так, как ей посоветовали, а затем, опять же по рекомендациям мошенников, переехала жить в гостиницу вместе с сыном, «пока преступники не будут пойманы».

По данным прокуратуры, всего пенсионерка передала аферистам более 16 миллионов рублей.

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