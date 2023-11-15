Россияне планируют высадиться на Луну в 2031-2040 годах

Лунную базу планируют построить в период с 2041 по 2050 год.

© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press

Первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2031-2040 годы, сообщает ТАСС. Об этом говорится в докладе генконструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК «Энергия», академика РАН Владимира Соловьева.

Готовиться к развертыванию российской лунной базы космическая отрасль тоже планирует в 2031-2040 годах. Тогда же начнутся геологические исследования.

Другой этап освоения Луны приходится на следующее десятилетие - период с 2041 по 2050 год. Тогда планируется строить саму лунную базу, начать добычу и использование воды и кислорода, научиться производить из местных ресурсов. В это десятилетие Россия должна закрепить свой «приоритет» на Луне.

После 2050 года россияне на Луне должны уже использовать местные ресурсы для освоения космического пространства. В том числе предполагается добывать на месте редкие ресурсы и поддерживать оттуда экспедиции в дальний космос. На Луне планируют построить комплексы производства и хранения компонентов топлива, средства орбитальной сборки и дозаправки, комплекс добычи редких ресурсов.

Накануне шесть добровольцев начали наземный изоляционный эксперимент по полету на Луну SIRIUS-23. Он пройдет в Москве на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН в течение года.